«Безопасное детство»: в Ленинском округе родители узнали, как защитить детей от опасностей

В Видновской гимназии Ленинского округа прошло муниципальное родительское собрание «Безопасное детство», посвященное вопросам защиты жизни и здоровья школьников. Встреча объединила специалистов полиции, МЧС, прокуратуры и ГИБДД, а также родителей для открытого диалога о современных угрозах для детей.

Обсуждались профилактика опасных увлечений, пожарная безопасность, противодействие мошенничеству и правила поведения на дорогах и в общественных местах. По данным ГИБДД, за десять месяцев в округе произошло 14 ДТП с участием детей, в которых несовершеннолетние получили травмы.

Отдельное внимание эксперты уделили цифровой безопасности. Ребятам рассказали о способах защиты подростков в интернете, рисках общения с незнакомцами в социальных сетях и важности контроля приватности в онлайн-сервисах.

Участники встречи подчеркнули, что подобные мероприятия помогают лучше понимать современные угрозы и вовремя реагировать на риски.