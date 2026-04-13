Безопасность на пять звезд: почему россияне массово пересаживаются на Jaecoo J6

Автомобильные бренды Omoda и Jaecoo преодолели значимый исторический рубеж накануне своего трехлетия. Значительный вклад в глобальный успех внес российский рынок, где реализовано более 180 тысяч внедорожников, пишет Motor .

Глобальный успех и российский вклад в статистику

Автомобильные марки Omoda и Jaecoo официально объявили о достижении выдающегося результата: совокупный объем их мировых продаж превысил 1 миллион единиц. Этот триумф компании зафиксировали непосредственно перед празднованием своего трехлетия, которое состоится в рамках Пекинского автосалона. Представители брендов подчеркнули, что Российская Федерация сыграла ключевую роль в формировании этих цифр. На текущий момент в стране насчитывается свыше 180 тысяч владельцев машин данных марок. Особое внимание привлекли успехи модели Omoda C5, чей 100-тысячный экземпляр нашел свою покупательницу в Твери.

Популярность флагманских моделей и технические преимущества

Кроссовер C5 демонстрирует отличные показатели не только в России, но и на международной арене. Общие продажи этой модели в 60 государствах составили более 400 тысяч автомобилей. Не менее впечатляющий старт показал и новый Jaecoo J6. Всего за первый месяц присутствия на российском рынке было заключено более 2 тысяч контрактов на приобретение данного автомобиля.

Высокий спрос на Jaecoo J6 эксперты связывают с его техническим оснащением. Внедорожник комплектуется независимой подвеской и обладает клиренсом 176 мм, что позволяет уверенно передвигаться по разным типам покрытий. Дополнительным преимуществом является предусмотренная возможность буксировки прицепа.

Безопасность и комфорт как приоритеты брендов

Особое внимание производитель уделил интерьеру и защите пассажиров. Внутреннее пространство машин отделано современными гипоаллергенными и стойкими к износу материалами. Высокий уровень пассивной безопасности обеспечивается использованием сверхпрочных сталей в конструкции кузова, что соответствует рейтингу пять звезд. Кроме того, автомобили оснащены интеллектуальным комплексом систем помощи водителю ADAS, который минимизирует риски возникновения аварийных ситуаций на дороге.