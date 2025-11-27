Безопасность труда под вопросом: лишь четверть россиян никогда не получали травмы на рабочем месте

Лишь 26% респондентов заявили, что никогда не находились на работе в обстоятельствах, угрожавших их жизни или здоровью. При этом каждый десятый сотрудник регулярно оказывается в таких ситуациях, а каждый третий — сталкивается с ними время от времени.

Главным источником угрозы, по мнению опрошенных, является опасное оборудование — на этот фактор указали 60% участников опроса. Работа в специфических условиях беспокоит 40% респондентов, а 39% видят риск в необходимости взаимодействия с другими людьми.

Для защиты персонала большинство компаний (82%) внедряют специальные программы. Наиболее популярными мерами стали страхование сотрудников и монтаж дополнительных систем безопасности (по 56%). Реже работодатели идут на выплату специальных надбавок за риск (37%) или привлекают дополнительный персонал для повышения безопасности (25%).

Почти половина (46%) опрошенных лично или через знакомых столкнулись с производственными травмами за последний год. Из них 48% случаев пришлось на повреждения средней тяжести, 39% — на легкие, а 13% — на тяжелые. Основной причиной происшествий респонденты считают стечение обстоятельств (45%), тогда как 30% винят небрежность коллег, а каждый пятый возлагает ответственность на руководство.

