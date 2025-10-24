«Безопасный регион» и новый ландшафт: каким стал сквер в Котельниках после обновления

В микрорайоне Белая Дача в Котельниках благоустроили сквера между зданиями детского сада «Детство». Работы проведены на площади более 3 тыс. кв. м.

На территории обновили пешеходные дорожки и бордюры, установили современные малые архитектурные формы. Старались по максимуму сохранить все зеленые насаждения, а ландшафт дополнили новыми декоративными кустарниками.

Для комфорта и безопасности жителей установлены камеры системы «Безопасный регион», ограничено движение кикшерингов.

В ближайшее время у входа в пешеходную зону появятся полусферы, чтобы исключить заезд автомобилей.

Кроме того, была перекрыта стихийная тропа, проходившая под окнами жилого дома. Она мешала жильцам и наносила ущерб газону.

После обновления сквер стал более ухоженным, безопасным и удобным для прогулок.