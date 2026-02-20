Безработные, но с деньгами: столичная ФНС раскрыла итоги охоты на «уклонистов»

Московское управление Федеральной налоговой службы подвело итоги проверки трудоспособных жителей столицы, которые официально нигде не работали и не декларировали свои доходы. В ведомстве сообщили, что по результатам кампании, запущенной в октябре 2025 года, почти 64 тысячи москвичей «формализовали источники получения своих денежных средств».

Руководитель управления Марина Третьякова уточнила, что работа по легализации доходов принесла в бюджет более 9 миллиардов рублей. Помимо этого, в прошлом году 29 тысяч человек дополнительно задекларировали доходы от операций с имуществом, что позволило доначислить еще свыше 2 миллиардов рублей. Также удалось легализовать труд 85 тысяч работников, среди которых 7 тысяч иностранных граждан.