«Безразлично, как завершится конфликт»: Пленный офицер рассказал об упаднических настроениях в рядах ВСУ
Пленный офицер ВСУ рассказал, что бойцы устали от войны
Фото: [pxhere.com]
Дух украинских бойцов продолжает падать. Младшие офицеры ВСУ не видят смысла воевать и ждут завершения боевых действий.
Об этом в интервью РИА Новости рассказал военнопленный офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Носиковский.
Такие настрояения среди военных проявляется не только на линии фронта, отметил он. Еще на этапе подготовки к войне чуствовалось что украинцы не хотят воевать. В учебных центрах никто не выказывал желания участвовать в боевых действиях.
Также боец рассказал об общем равнодушии к происходящему. Личному составу, говорит Носиковский, все равно, как и на каких условиях завершится конфликт.
