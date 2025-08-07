Об этом в интервью РИА Новости рассказал военнопленный офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Носиковский.

Такие настрояения среди военных проявляется не только на линии фронта, отметил он. Еще на этапе подготовки к войне чуствовалось что украинцы не хотят воевать. В учебных центрах никто не выказывал желания участвовать в боевых действиях.

Также боец рассказал об общем равнодушии к происходящему. Личному составу, говорит Носиковский, все равно, как и на каких условиях завершится конфликт.

Ранее сообщалось о том, что командование ВСУ меняют статус пленных на «без вести пропавших».