Безрукова рассказала о том, как Боярский внезапно выбежал на сцену

Особенно сложно было сдержать смех Елизавете Боярской, но она смогла справиться с собой, проявив профессионализм. Этот неожиданный момент показал, что даже в серьезном искусстве есть место для шуток и веселья.

Гастроли Московского Губернского театра в Санкт-Петербурге оставили яркий след в истории российской сцены. Ирина Безрукова вспомнила смешную историю, связанную с Михаилом Боярским, которая вызвала бурю смеха и взрыв аплодисментов у зрителей. Об этом сообщил портал «Дни.ру».

Внезапный поворот событий произошел, когда Михаил Боярский решил похулиганить и выйти на сцену в роли мушкетера, не предупредив ни актеров, ни публику. Зал хохотал, а аплодисменты не утихали.

Этот яркий эпизод стал незабываемой частью гастролей и еще раз подтвердил, что театр – место, где неожиданности могут поджидать в любой момент, а задача актеров – отыграть их со всем профессионализмом.