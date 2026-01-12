«Безумный Макс» из Подмосковья: в Одинцове седан превратили в «убийцу сугробов»

В городе Одинцово после мощного снежного циклона «Фрэнсис» был замечен необычный участник работ по расчистке улиц, пишет REGIONS . Местный житель переоборудовал обычный легковой автомобиль, установив на него самодельный металлический отвал, напоминающий бульдозерный нож.

Случай в Одинцове стал яркой иллюстрацией народной смекалки. Фотографии импровизированной снегоуборочной машины быстро стали популярными в социальных сетях, вызвав оживленную дискуссию. Однако некоторые усомнились в эффективности и безопасности такой переделки, и, судя по пояснениям экспертов, были правы.

Автослесарь Максим Осецкин объяснил, что основная проблема — несоответствие массы и мощности стандартной легковушки для подобных задач. Автомобиль может успешно справляться со свежевыпавшим, рыхлым снежным покровом, однако для уборки слежавшихся сугробов или наледи его мощности и веса недостаточно.

Эксперт обращает внимание и на технические риски. Установка отвала создает повышенную нагрузку на элементы трансмиссии, в частности на коробку передач и сцепление, которые не рассчитаны на постоянное сопротивление. Это может привести к их преждевременному выходу из строя. Более надежным и проверенным вариантом для частных нужд считается использование полноприводных автомобилей повышенной проходимости, таких как УАЗ или «Нива», чья конструкция лучше адаптирована для монтажа дополнительного оборудования.

Ранее сообщалось, что почти 700 единиц техники вывели на уборку снега на дорогах Подмосковья.