Безумный парикмахер постриг курицу: видео взорвало все соцсети модной прической

В провинции на юго-востоке Турции барбер решил последовать вирусному веянию и устроил стрижку домашней птице. Ролик сняли в преддверии праздника, когда поток клиентов в салоне практически иссяк, пишет Mynet.

Мастер из парикмахерской, расположенной в турецком районе Курталан, принял участие в набирающем популярность флешмобе «Lo Siento Wilson». Объектом его творчества стала обычная курица.

Барбер Мухаммед Мендеш рассказал представителям прессы, что заметил растущий интерес к пернатому по кличке Уилсон в соцсетях и решил внести свою лепту. Птицу доставили в заведение, привели в порядок и подготовили таким образом к торжеству.

Мужчина трудится в сфере парикмахерского искусства уже почти восемь лет. Он пояснил, что в дни, предшествующие Рамадану, посетителей в салоне было немного, поэтому появилось время для съемки юмористического ролика с участием курицы. После завершения процедуры птицу отпустили на свободу.

Зарождение мема связано с вирусным видео, где курица, которую уносит водный поток, получает имя Уилсон. Зрители обращаются к ней со словами «Прости, Уилсон», что является отсылкой к известной кинокартине «Изгой».