Безвизовый режим для групповых турпоездок россиян в Китай могут ввести в июле

По словам главы Минэкономразвития России максима Решетникова, безвизовые групповые туристические поездки между РФ и КНР могут быть возобновлены в следующем месяце. Об этом сообщает ТАСС .

Он уточнил, что Россия ждет от Поднебесной предоставления перечня уполномоченных туроператоров до конца текущего месяца.

Решетников также добавил, что также планируется возобновление безвизовых поездок в Иран, в настоящее время проводятся последние бюрократические этапы.

Напомним, что Пекин экспериментально возобновил турпоездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию в начале февраля.