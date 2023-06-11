Безвизовый режим для групповых турпоездок россиян в Китай могут ввести в июле
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По словам главы Минэкономразвития России максима Решетникова, безвизовые групповые туристические поездки между РФ и КНР могут быть возобновлены в следующем месяце. Об этом сообщает ТАСС.
Он уточнил, что Россия ждет от Поднебесной предоставления перечня уполномоченных туроператоров до конца текущего месяца.
Решетников также добавил, что также планируется возобновление безвизовых поездок в Иран, в настоящее время проводятся последние бюрократические этапы.
Напомним, что Пекин экспериментально возобновил турпоездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию в начале февраля.