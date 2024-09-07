BFMTV: более 25 тысяч протестующих в Париже потребовали отставки Макрона

В столице Франции десятки тысяч человек потребовали президента Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV. По некоторым данным, участников значительно больше.

Организаторы сообщают, что 160 тысяч человек пришли на протестные акции в Париже, а по всей стране количество перевалило за 300 тысяч. Местные телеканалы сообщают, что в центре столицы 26 тысяч человек.

Участники протеста также устроили шествие от площади Бастилии до площади Нации. Как пишет РИА Новости, протестующие скандировали требования об отставке Макрона и выступали против назначения премьер-министра республиканца Мишеля Барнье.

«Макрон, убирайся!», «Макрон — предатель, в отставку!», «Остановим захват власти Макроном!», «Макрон — это антидемократия», — кричат участники.

В протестную акцию ворвались радикалы black bloc: они разбили автобус, остановки, подожгли баки и перевернули контейнеры с отходами.

Ранее сообщалось, что группа АВВА выразила протест против использования ее музыки в предвыборной кампании Трампа.