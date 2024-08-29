Группа АВВА выразила протест против использования ее музыки в предвыборной кампании Трампа

Компания Universal Music, которой принадлежат права на все песни шведской группы АВВА, и сами артисты выразили протест против того, что их произведения используются в предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Svenska Dagbladet.

По утверждению группы, ни они сами, ни правообладатели их песен не получали каких-либо запросов на использование их творчества в рекламной кампании экс-президента.

«Вместе с участниками группы АВВА мы узнали о выходе видеозаписей, где музыка АВВА звучит на мероприятиях Трампа», — указали в компании журналистам.

В итоге музыка популярного коллектива используется командой кандидата в главы Белого дома совершенно незаконно, без всякой лицензии. Он выразил протест против подобных поступков.

Ранее сообщалось, что Трамп выступил с обещанием включить Илона Маска в состав своего правительства в случае победы на выборах. Он смог бы консультировать президента по ряду вопросов.