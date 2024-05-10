BFMTV: в Париже мужчина открыл стрельбу и ранил двух полицейских

Как передает французский телеканала BFMTV, все началось с того, что мужчину в Париже сначала доставили в полицейский участок для разбирательства по факту его нападения на собственную супругу с канцелярским ножом.

Однако задержанный оказался не робкого десятка. Уже в полицейском околотке нарушитель выхватил у представителей органов огнестрельное оружие и начал палить по правоохранителям. В результате стрельбы досталось двоим силовикам.

«Один из полицейских получил серьезные ранения в живот, другой — в бедро», — пишут журналисты.

В настоящее время полицейские в тяжелом состоянии госпитализированы. За их жизнь борются медики. Отмечается, что инцидент произошел в полицейском комиссариате 13-го парижского округа.

Ранее сообщалось, что ЧП со стрельбой произошло на границе Киргизии и Таджикистана.