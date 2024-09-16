Биатлонисты из Павловского Посада победили на соревнованиях Подмосковья

Юные спортсмены из Павловского Посада одержали победу на соревнованиях Московской области по биатлону.

В мероприятии приняли участие юноши и девушки двух возрастных категорий: 9-10 лет и 11-12 лет. Юные биатлонисты Павлово-Посадской спортивной школы выступили 15 сентября. Многие спортсмены из команды одержали победу.

Так, победителями в своих возрастных категориях стали юные горожане Алена Щербакова, Тимофей Трофимов и Дмитрий Кислов. Второе место завоевал Илья Бурдуков. В шестерку сильнейших вошли Анастасия Баскакова и Алексей Смирнов.

«Благодаря умелой работе тренерского состава и упорству ребят, Павловский Посад продолжает занимать лидирующие позиции», — отметили в Администрации Павлово-Посадского городского округа.

Спортсмены из Павловского Посада часто занимают победные места на престижных соревнованиях. Сильные кадры спортивной школы позволяют активным юным горожанам усовершенствовать свои спортивные навыки. Ребята получают высокий уровень подготовки, что помогает им завоевывать высшие места на соревнованиях.