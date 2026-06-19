Библия на арабском: Иерусалимская Православная Церковь завершила масштабный проект для верующих Святой Земли

Иерусалимская Православная Церковь завершила подготовку и выпуск полного издания Священного Писания на арабском языке. Как сообщает Global Orthodox со ссылкой на сайт церкви, проект был реализован по инициативе Патриарха Феофила III совместно с Библейским обществом Святой Земли.

Издание предназначено для бесплатного распространения среди арабоязычных православных христиан Святой Земли. Планируется, что Библию будут передавать приходам, духовным учебным заведениям и верующим. В Иерусалимской Православной Церкви богослужения совершаются как на греческом, так и на арабском языках. Значительную часть паствы составляют православные арабы, проживающие в Палестине, Иордании и Израиле.