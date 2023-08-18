Библиотека им. В.В. Королева в Коломне вышла на новый уровень развития
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
В последние годы библиотеки Подмосковья перестали быть лишь книгохранилищами. Сегодня это территории, где можно интересно провести время: посетить мастер-класс или квест, стать участником театрализованного представления или концерта. На такие рельсы встала и библиотека им. В.В. Королева в Королеве. На днях перемены здесь оценили депутат Госдумы Никита Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
Как отметил Чаплин, благодаря таким переменам интерес к библиотекам сейчас возрождается.
«Коломенская центральная библиотека пример для многих. Здесь создали пространство, в котором интересно проводить время и детям, и взрослым. Наполнили помещения развивающими мероприятиями, нашли подход к каждой возрастной группе», - подчеркнул он.
Кстати, работы в детской зоне библиотеки завершились несколько недель назад. Тут оборудовали коворкинг-зону и каминный зал. Осталось лишь поставить новую мебель.
«Мы очень рады, что в нашем округе появилось такое место. Школьникам часто приходится идти в библиотеку за книгами и если они там задержатся и увлекательно проведут время, будет только лучше», - отметила жительница Коломны Инна Морозова.