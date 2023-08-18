Библиотека им. В.В. Королева в Коломне вышла на новый уровень развития

В последние годы библиотеки Подмосковья перестали быть лишь книгохранилищами. Сегодня это территории, где можно интересно провести время: посетить мастер-класс или квест, стать участником театрализованного представления или концерта. На такие рельсы встала и библиотека им. В.В. Королева в Королеве. На днях перемены здесь оценили депутат Госдумы Никита Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев.