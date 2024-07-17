Библиотеку в Электрогорске ждет расширение

Библиотеку в городе Электрогорск объединили с Централизованной библиотечной системой Павлово-Посадского горокруга. В дальнейшем место ждет ряд изменений, одно из которых — увеличение пространства.

Работу библиотеки в Электрогорске изучил заместитель главы Павловского Посада Филипп Ефанов. Руководитель и сотрудники похвастались книжным фондом, показали архивы и залы, а также озвучили несколько просьб. Учреждению просили передать в распоряжение свободные на этаже помещения. Как отметил замглавы, вопрос взяли в работу и посодействуют в изменении.

«Увеличение пространства библиотеки необходимо для комфортной расстановки фонда и удобства читателей», — сказал Филипп Ефанов.

Еще одним важным моментом стало содержание территории библиотеки. Было решено, что уборкой и скосом лишней растительности на местности займутся специалисты МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство». Пространство возле учреждения облагородят, сделают чище и приятнее.

Отметим, фонд библиотеки в Электрогорске составляет 15 000 экземпляров. Каждый день сюда заглядывают не менее ста человек, что хороший показатель для небольшого города. Положительные изменения библиотеки могут помочь привлечь больше посетителей.