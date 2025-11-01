«Била по голове и делала уколы»: в Бурятии мать, замучившую двухмесячного сына, приговорили к 13 годам колонии
В Бурятии мать приговорили к 13 годам колонии за убийство двухмесячного сына
Фото: [Женщина в наручниках/Медиасток.рф]
В Бурятии вынесли приговор женщине, совершившей жестокое убийство собственного двухмесячного сына, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР).
Преступление произошло 9 октября 2024 года. Мать разозлилась на младенца из-за его непрекращающегося плача и начала избивать ребенка руками по голове.
Затем женщина сделала множество инъекций в голову младенца, используя шприцы с сильнодействующим лекарственным препаратом. От полученных травм и передозировки медикаментов мальчик скончался.
Осознав содеянное, преступница попыталась скрыться от правосудия. Однако правоохранительные органы оперативно установили ее местонахождение и задержали в доме знакомого.
Ранее сообщалось, что в США оставленный без присмотра питбуль растерзал младенца. Мать привлекли к уголовной ответственности.