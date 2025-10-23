Оставленный без присмотра питбуль растерзал младенца

В американском штате Огайо вынесен судебный приговор по резонансному делу о гибели шестимесячного младенца от нападения собаки. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на People.

Суд установил, что мать ребенка оставила младенца без присмотра в одном помещении с питбулем и покинула дом, после чего собака совершила смертельное нападение. Животное раздробило череп ребенку, что стало причиной немедленной смерти.

Мать признана виновной в халатности, повлекшей смерть несовершеннолетнего, и приговорена к трем годам лишения свободы. Владелец собаки, отец погибшего мальчика, также признал свою вину, и его приговор будет оглашен 27 октября.

Прокурорская проверка выявила отягчающее обстоятельство: питбуль ранее демонстрировал агрессивное поведение по отношению к младенцу, однако родители не предприняли мер для обеспечения безопасности ребенка, включая изоляцию животного. Инцидент произошел в рамках частного домовладения, где собака содержалась как домашний питомец.

