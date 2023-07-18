Bild: глава МИД Германии Бербок тратит на стилиста по 9 тысяч евро в день

Министру иностранных дел ФРГ Аннелене Бербок неплохо бы заняться не формой своей должности, а содержанием. На это дипломату указали журналисты немецкого издания Bild.

Как выяснили немецкие журналисты, Бербок на услуги стилиста 8925 евро в день. Таким образом, глава германского МИД стала самым дорогим министром за минувший год.

«В 2022 году министр иностранных дел Анналена Бербок стала самым дорогим министром в кабинете. На нее потратили 136 тысяч евро. Пионер "феминистской внешней политики" платила своему визажисту фиксированную ставку в размере 8925 евро (включая НДС) за рабочий день», — говорится в сообщении.

Издание также изучило и траты остальных министром нынешнего кабмина ФРГ. Выяснилось, что только за первое полугодие затраты в федеральных министерствах составили около полумиллиона евро. Все это исключительно на себя любимых. пишет Bild: на фотографов, стилистов, парикмахеров, визажистов и косметологов.