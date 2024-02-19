Bild: в немецких библиотеках процветает воровство старинных изданий русских классиков

Так, в январе в государственной библиотеке в Берлине сообщили о пропаже пяти редких книг. Среди них прижизненные издания произведений Александра Пушкина — «Братья разбойники» (1827), «Борис Годунов» (1831) и «Кавказский пленник» (1828).

В баварской государственной библиотеке заявили о краже двух ценных изданий.

Злоумышленники используют одну и ту же схему. В первый раз они приходят в библиотеку, представившись исследователями русской литературы. Получив ценное издание, они фотографируют все страницы. А в следующий визит подменяют книгу, оставляя вместо нее искусно изготовленную подделку, так что на установление пропажи может уйти несколько месяцев.

Издание отмечает, что подобные факты отмечены и в библиотеках других европейских стран.

Пресс-секретарь Берлинской государственной библиотеки Барбара Хайндль заявила, что похищенные раритеты могут стоит несколько миллионов евро.

Ранее в Италии полиция задержала группу налетчиков-пенсионеров, грабивших почтовые отделения.