Билет в один конец или путевка в роддом: почему Подмосковье выигрывает у Аргентины

Трендовое стремление российских женщин улететь за океан ради иностранного паспорта для новорожденного сталкивается с суровой медицинской реальностью. Специалисты предупреждают: комфорт и технологическая оснащенность перинатальных центров Московской области сегодня не только сопоставимы с зарубежными аналогами, но и значительно безопаснее с точки зрения логистики и наблюдения. Акушер-гинеколог Красногорской клинической больницы Айшат Вагабова в беседе с REGIONS подчеркивает, что многочасовые перелеты на поздних сроках беременности создают неоправданную нагрузку на организм матери и плода.

Статистика прошлых лет фиксировала массовый наплыв беременных россиянок в страны Латинской Америки — только в Аргентину в 2022 году въехало порядка 10 тысяч будущих мам. Однако «золотая лихорадка» за гражданством постепенно сменяется скепсисом. Власти Аргентины ужесточили законодательство, и теперь для получения заветного документа родителям необходимо прожить в стране безвыездно не менее двух лет, а само оформление затягивается на неопределенный срок. На этом фоне эксперты призывают оценивать ситуацию не по кадрам из социальных сетей, а по доступности помощи.

Так, система родовспоможения в Подмосковье сегодня представляет собой отлаженный механизм, где женщина находится под присмотром с момента постановки на учет до выписки. В отличие от зарубежных клиник, где пациентка может столкнуться с языковым барьером и незнакомыми протоколами лечения, в местных учреждениях внедрены цифровые сервисы. Например, круглосуточные чаты с врачами позволяют оперативно реагировать на жалобы и предотвращать развитие осложнений, таких как гестационный диабет или преэклампсия.

«Кроме того, наши специалисты осуществляют индивидуальное сопровождение каждой беременной. Чат с роженицами позволяет врачам вовремя оказывать помощь будущей маме, а женщинам — знать, что рядом с ними всегда есть поддержка и забота», — добавила Вагабова.

Также специалист напомнила, что современные перинатальные центры региона давно отошли от советских стандартов, предлагая максимально естественные форматы. В том же Красногорске роженицам доступны водные и вертикальные роды, использование специальных ванн и индивидуальное сопровождение. При этом полностью исключается главный фактор риска — длительный авиаперелет. Врачи напоминают, что перепады давления и неподвижность в кресле самолета провоцируют образование тромбов и могут вызвать преждевременное начало родовой деятельности на огромной высоте, где оказание квалифицированной помощи практически невозможно.

Взвешенный подход к выбору места рождения ребенка подразумевает приоритет здоровья над юридическими бонусами. Наличие команды русскоговорящих специалистов, работающих по проверенным международным стандартам, и близость высокотехнологичной реанимации делают подмосковные роддома объективно более надежным выбором, чем авантюрное путешествие на другой континент в поисках «красивого опыта».

