В Красногорске прошел фестиваль «Беременность. Роды. Детство» для будущих родителей

В Красногорске в женской консультации Красногорской клинической больницы прошел фестиваль «Беременность. Роды. Детство». Будущие родители смогли пообщаться с медицинскими специалистами и получить полезные знания.

Гостям рассказали о партнерских родах, способах обезболивания в процессе родов и правилах оказания первой помощи новорожденным.

Большой интерес вызвали практические занятия: мастер‑класс по тейпированию — специальной технике наложения эластичных лент для снижения нагрузки на тело во время беременности и в период восстановления — а также сеанс ароматерапии. На нем участники самостоятельно изготовили кулоны с эфирными маслами.

Заведующий родильным домом Красногорской больницы Олег Гавриленко сообщил хорошую новость: учреждение готовится получить статус перинатального центра третьего уровня. Это позволит закупить новое оборудование и расширить возможности медицинской помощи для беременных женщин и новорожденных.

Начальник управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск Татьяна Квасникова поблагодарила коллектив больницы, вручив благодарственные письма и цветы от имени главы муниципалитета Дмитрия Владимировича Волкова.