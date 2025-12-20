«Билет в один конец»: Пугачева впустила грустный рэп на склоне лет

Алла Пугачева представила новую композицию «Давай просто жить». В песне, содержащей элементы рэпа, артистка затрагивает темы жизненного пути, преодоления трудностей и поиска счастья. В тексте есть строки о падениях, боли и «билете в один конец», призывающие к спокойствию и принятию, пишет KP.RU.

Премьера трека вызвала резкую критику части аудитории в социальных сетях. Пользователи отмечали изменение голоса певицы, называя его сиплым, и выражали разочарование музыкальным направлением работы.

Композитор Андрей Мисин, комментируя состояние голоса Пугачевой, связал это с климатическими условиями на Кипре, где сейчас проживает артистка. По его словам, резкие перепады между дневной жарой и ночной сыростью негативно влияют на вокальные возможности.

