Долина в ловушке санкций: две юрмальские квартиры под угрозой конфискации

У Ларисы Долиной возникли проблемы с недвижимостью в Латвии. По словам адвоката певицы Александра Бенхина, артистка может лишиться двух квартир в курортной Юрмале, сообщает издание «Абзац».

Причиной стала блокировка активов из-за западных антироссийских ограничений. В результате санкций Долина утратила возможность управлять своей собственностью: жилье попало под так называемую «заморозку». Это означает, что владелица не может ни оплачивать счета за коммунальные услуги, ни инициировать продажу объектов.

«Поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги», — пояснил адвокат.

Ситуацию усугубляет политический контекст: латвийский парламент (сейм) обсуждает законопроект, предусматривающий национализацию собственности россиян, находящихся под санкциями. Бенхин также отметил, что любые попытки разрешить ситуацию — например, погасить образовавшуюся задолженность или передать права на квартиры кому-либо — в Латвии на текущий момент трактуются как уголовно наказуемое деяние.

Ранее сообщалось о том, что спрос на страхование недвижимости на фоне дела Долиной вырос.