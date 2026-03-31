Билеты на поезд дорожают на глазах: как поймать выгодную цену

Пассажирам рассказали, как сэкономить на покупке железнодорожных билетов: стоимость поездок напрямую зависит от спроса и заполняемости поездов, заявил генеральный директор Федеральная пассажирская компания (ФПК) Владимир Пястолов, передает РИА «Новости» .

«По мере заполнения состава цены растут, поэтому наиболее выгодным вариантом становится покупка билетов заранее, когда спрос еще невысокий», — отметил генеральный директор ФПК Владимир Пястолов.

По его словам, особенно заметно это правило действует для купе и вагонов СВ, где применяется динамическое ценообразование. Чем ближе дата отправления и чем меньше свободных мест остается, тем выше становится стоимость.

Эксперты советуют планировать поездки заранее и отслеживать старт продаж билетов — именно в этот момент можно найти самые выгодные предложения.

Ранее юристы напомнили пассажирам о правилах поведения в поездах. В частности, распитие алкоголя в вагонах дальнего следования может повлечь административную ответственность, поскольку такие поезда считаются общественным местом.