Билеты на поезд дорожают на глазах: как поймать выгодную цену
Пассажирам рассказали, как сэкономить на покупке железнодорожных билетов: стоимость поездок напрямую зависит от спроса и заполняемости поездов, заявил генеральный директор Федеральная пассажирская компания (ФПК) Владимир Пястолов, передает РИА «Новости».
«По мере заполнения состава цены растут, поэтому наиболее выгодным вариантом становится покупка билетов заранее, когда спрос еще невысокий», — отметил генеральный директор ФПК Владимир Пястолов.
По его словам, особенно заметно это правило действует для купе и вагонов СВ, где применяется динамическое ценообразование. Чем ближе дата отправления и чем меньше свободных мест остается, тем выше становится стоимость.
Эксперты советуют планировать поездки заранее и отслеживать старт продаж билетов — именно в этот момент можно найти самые выгодные предложения.
Ранее юристы напомнили пассажирам о правилах поведения в поездах. В частности, распитие алкоголя в вагонах дальнего следования может повлечь административную ответственность, поскольку такие поезда считаются общественным местом.