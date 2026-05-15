Билеты на теплоходы из Благовещенска в Хэйхэ теперь можно купить онлайн за 60 дней до поездки

Пассажирский порт «АмурАССО» запустил интернет-продажи билетов на речные рейсы в Китай и обратно. Оформить проездной документ теперь можно на официальном сайте порта, причем бронирование открыто сразу на два месяца вперед.

При этом билеты на автобусное сообщение через автомобильный мост Амур в Хэйхэ по-прежнему продаются, но на другом интернет-ресурсе. В порту напомнили, что остается доступным и привычный способ приобретения — в билетных кассах пассажирского порта «Амурассо» на улице Чайковского, 1. Сотрудники также уточнили, что во второй половине дня покупать билеты комфортнее.