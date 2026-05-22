Набрать белок и похудеть: этот трендовый салат рекомендуют все диетологи

Сейчас в соцсетях все чаще можно встретить рецепты салатов с обычным или зерненым творогом. Такие блюда советуют для похудения из-за большого количества белка. Сочетание творога с овощами действительно полезно, но подходит не всем. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Можно ли добавлять творог в салаты

По словам специалиста, сама идея добавлять творог в салаты не новая, просто сейчас она получила вторую волну популярности благодаря тренду на белковое питание. И с точки зрения нутрициологии в этом действительно есть смысл.

«Творог — это действительно хороший источник полноценного белка, кальция, фосфора и ряда аминокислот. Если добавить его в овощной салат, блюдо становится более сытным и питательным. Многие привыкли воспринимать салат как что-то легкое, после чего через час снова хочется есть. А здесь белок помогает дольше оставаться сытым», — объяснила Редина.

Диетолог отметила, что обычный творог плотнее по текстуре и содержит меньше соли, а зерненый творог удобнее для салатов за счет структуры, но некоторые производители добавляют в него больше соли и сливок.

«Главное — читать состав. Иногда человек берет зерненый творог и думает, что это чистый белок. А потом оказывается, что там много соли или лишних добавок. Это не страшно, но лучше понимать, что вы едите», — предупредила специалист.

Фото: [ istockphoto.com/towfiqu ahamed ]

Сочетается ли творог с овощами?

По словам Рединой, никаких научных оснований считать такую комбинацию «неправильной» нет. Белковые молочные продукты хорошо сочетаются с клетчаткой, зеленью и свежими овощами.

«Это нормальная комбинация. Овощи дают объем, витамины, воду и пищевые волокна, а творог — белок и жиры. За счет этого блюдо получается более сбалансированным», — рассказала диетолог.

При этом эксперт подчеркнула, что реакция ЖКТ у всех разная. Сам по себе салат с творогом не должен вызывать вздутие живота, но некоторые люди действительно могут столкнуться с дискомфортом.

Если есть непереносимость лактозы, молочные продукты могут вызывать урчание, газообразование и тяжесть. Кроме того, некоторые овощи сами по себе усиливают брожение — например, большое количество лука, капусты, редиса или бобовых в салате.

«Часто обвиняют творог, а проблема не в нем одном. Человек делает огромную миску салата, добавляет лук, чеснок, фасоль, сырые овощи, сверху еще творог — и потом появляется тяжесть. Тут вопрос не в сочетании, а в количестве и чувствительности кишечника», — отметила специалист.

Еще один распространенный вопрос — может ли такой салат провоцировать изжогу. Диетолог объяснила, что у здорового человека сам творог с овощами реакции не вызывает, но есть исключения.

«Если у человека уже есть гастрит, повышенная кислотность, рефлюкс или чувствительный желудок, неприятные ощущения могут усилиться из-за кислых томатов, большого количества специй, чеснока, уксуса, лимонного сока. Некоторые делают полезный салат, а потом щедро добавляют перец, уксусную заправку или майонез. И потом говорят, что изжога от творога. Хотя творог здесь вообще может быть самым спокойным ингредиентом», — заявила Редина.

Фото: [ istockphoto.com/Igor Suka ]

С чем еще можно сочетать творог

Диетолог также отметила, что творог хорошо сочетается не только с овощами. Его можно добавлять в салаты с зеленью, яйцом, авокадо, запеченной свеклой, огурцами, слабосоленой рыбой или семенами.

«Если нравится вкус, нет дискомфорта после еды и человек нормально переносит молочные продукты — салаты с творогом вполне можно включать в рацион. Это хороший способ добрать белок», — подытожила эксперт.

Ранее эксперт прокомментировал популярный в соцсетях способ похудения на бальзаме Болотова. Диетолог предупредила, что такие меры снижения веса могут быть серьезно опасны для здоровья.