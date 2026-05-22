Главный внештатный диетолог Подмосковья рассказала, как сделать окрошку максимально полезной для здоровья

Любители окрошки нередко переживают, не навредит ли это летнее блюдо фигуре и здоровью. Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина поделилась советами, как приготовить идеальный вариант холодного супа — с пользой для организма и без лишних калорий.

По словам специалиста, в жаркую погоду окрошка способна стать настоящим помощником: она помогает восполнить водный баланс, а также дает организму дополнительную порцию витаминов, минералов и клетчатки благодаря овощам и зелени.

Чтобы сделать блюдо еще полезнее, врач рекомендует заменить традиционную колбасу на отварное мясо, а покупной квас – на напиток натурального брожения собственного приготовления. Если предпочитаете кефир, выбирайте продукт низкой жирности, а при желании слегка разбавьте его водой.

Инна Пичугина привела пример сбалансированного рецепта для порции весом 300–400 гр., которая в среднем содержит 380–420 ккал. В таком блюде должно быть около 25–30 гр. мяса, половина яйца, половина клубня картофеля, 1 средний огурец, 2–3 редиски и много рубленой зелени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и обновлении объектов здравоохранения в регионе.