Билеты за 11,9 тысячи: Центральная Азия бьет рекорды доступности

Средняя стоимость авиабилетов по направлениям в Центральную Азию за последний год снизилась почти на 30 процентов. Такие данные приводятся в исследовании сервиса бронирований «Купибилет», которое оказалось в распоряжении « Ленты.ру ».

Согласно статистике, пик цен пришелся на август 2025 года — тогда билет в одну сторону обходился в среднем в 21,5 тысячи рублей. Самым бюджетным месяцем стал февраль 2026-го с ценой 11,9 тысячи рублей. В марте перелет стоил 15,4 тысячи, в апреле — 11,9 тысячи, а в мае — 12,2 тысячи рублей. Таким образом, за год билеты подешевели почти на треть, что на фоне растущего спроса свидетельствует о повышении интереса к региону.

В пресс-службе «Купибилет» подчеркнули, что Центральная Азия демонстрирует один из самых устойчивых показателей доступности и интереса среди всех зарубежных направлений в 2025–2026 годах. Оно становится все более массовым и привлекательным. В сервисе ожидают дальнейшего увеличения спроса летом — примерно на 15–20 процентов по сравнению с текущими показателями.