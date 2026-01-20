«Биохит» кибер-садоводства: дачница из Подмосковья заставила подсолнух петь

Обычный подоконный подсолнух в Ступине стал источником уникальной мелодии благодаря эксперименту местного садовода. Как сообщает REGIONS , Алина Романова, известная своими агрономическими успехами, использовала специальное устройство, преобразующее биоэлектрические импульсы растения в звук.

Прибор, считывающий сигналы с листьев через два датчика, не заставляет растение «петь» в прямом смысле, а интерпретирует его состояние в аудиоформате. Девайс преобразует электроимпульсы растения в интересный звук.

Как отмечает сама Романова, разные виды растений, а также одно и то же растение до и после полива, генерируют отличающиеся звуковые паттерны. Это открывает перспективы для нестандартного мониторинга состояния зеленых насаждений, превращая невидимые процессы в слышимые сигналы.

«Это не само растение поет. Но если замкнуть цепь, устройство считывает сигналы и создает уникальное звучание для каждого вида. Растения полезны для ментального здоровья. Садоводы-фанаты и зимой что-то да выращивают», — утверждает Романова.

Эксперимент проводился зимой, когда растение было выращено под обычной лампой, что подчеркивает доступность подобных проектов. Ведущая блог, Романова демонстрирует, как цифровые инструменты и креативные методики могут оживить даже такую, казалось бы, традиционную сферу, расширив ее аудиторию.

