«Чуть не вырвало в джунглях»: как на самом деле пахнет легендарный цветок Арнольда

Пара путешественников из Австралии обнаружила и описала запах одного из самых необычных растений в мире — раффлезии Арнольда, произрастающей на острове Суматра. Цветок, известный как самый крупный на планете, также считается одним из самых зловонных, сообщает Life.ru.

Путешественники Крис и Ребекка, посетившие национальный парк, подтвердили, что растение испускает интенсивный запах, напоминающий гниющее мясо или разлагающуюся органику. Несмотря на предупреждения о возможной встрече с дикими животными, включая тигров, туристы смогли приблизиться к цветку для наблюдений.

Раффлезия Арнольда, не имеющая корней и стеблей, является паразитом и большую часть жизни проводит в тканях лианы. Ее цветение, длящееся несколько дней, служит для привлечения насекомых-опылителей, преимущественно мух, с помощью специфического аромата. Биологи отмечают, что такой запах — адаптация растения к сложным условиям тропического леса.

