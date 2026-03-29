Биограф раскрыл тайну болезни принца Филиппа длившейся 8 лет

Свежее издание о Букингемском дворце содержит шокирующее известие. Супруг Елизаветы II боролся с онкологией поджелудочной железы почти 8 лет. Биограф Хьюго Викерс поделился данными в книге для Mail on Sunday. Неоперабельную опухоль нашли в июне 2013 года во время госпитализации. Кончина наступила в Виндзоре в апреле 2021 года, незадолго до 100-летия. В документах указали старость как причину, пишет РГ.

Согласно записям, в финальную ночь герцог обошел персонал, прошел по коридору в своем крыле Циммера, достал пиво и выпил его в гостиной. Утром он принял ванну, пожаловался на недомогание и тихо скончался. Такой срок жизни с этим диагнозом превышает стандартную статистику. Врачи называют эту форму одной из самых агрессивных. Выживаемость даже на второй стадии составляет лишь 12 процентов, а выявление затруднено.

Королевы не оказалось рядом в момент смерти. После 73 лет брака она тяжело переживала, что супруг ушел без прощания, что часто случается в жизни. Ранее в декабре 2011 года герцога госпитализировали из-за проблем с коронарной артерией. Лечение проходило в частной клинике Мэрилебона в 2013 году. Медики обнаружили поражение органа и провели операцию. Итог оказался неутешительным.

Спустя 4 года Филипп завершил королевскую деятельность. В 2019 году циркулировали тревожные слухи о его состоянии. Существовали планы переноса всеобщих выборов в Великобритании в случае кончины принца. Однако затем его здоровье неожиданно улучшилось. Окружение полагало, что он держался специально, чтобы не нарушить политический процесс.