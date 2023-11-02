Биокомбинат в подмосковном Щелкове откроет собственный музей

Предприятие «Щелковский биокомбинат» в следующем году отметит вековой юбилей. К этому событию решено приурочить открытие собственного музея.

Экспозиции будут посвящены истории деятельности предприятия от Кашинцевской противочумной станции до одного из крупнейших российских производителей вакцин для животных. Как отмечает советник директора Ольга Ефремова, поскольку комбинат градообразующий, отношение к нему у сотрудников душевное, семейное. Одним из первых пополнил коллекцию экспонатов Александр Потемкин — он принес дорожный микроскоп своего отца Алексея Потемкина.

Несмотря на то, что музей будет иметь корпоративный статус, его смогут посещать местные школьники, для них в музее будут проводить занятия по профориентации.