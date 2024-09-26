Биолог Баранова рассказала о смертельной лихорадке из Индии

В разговоре с сайтом aif.ru профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова прокомментировала пугающие новости о тяжелой лихорадке, которая массово убивает людей в Индии.

Шла третья неделя борьбы с неизвестной лихорадкой в Индии. Жертв уже больше 20, включая детей. Недуга распространился из Лакхпата штата Гуджарат, однако ученые так и не раскрыли суть и причину болезни. Непохожа зараза на свиной и любой другой грипп, Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку, малярию или Денге. Пока ситуация лишь ухудшается, известно почти о 50 зараженных.

«Про патоген пока ничего неизвестно. В СМИ пишут, что некоторые специалисты предполагают вирус, однако не удивлюсь, если это бактерия или грибок», — предположила Баранова.

Профессор также отметила, что всплеск заболеваний начался после сильных дождей и вымывания почвы. По этой причине версия с грибком пока звучит убедительно, хотя ее еще проверяют специалисты.Отметим, что в России загадочной болезни из Индии не фиксировали. Роспотребнадзор сообщил, что держит ситуацию на контроле.

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