Биолог Дроганова перечислила лучшие методы избавиться от запаха табака на одежде

По словам эксперта Татьяны Дрогановой, запах табака с одежды можно убрать, если повесить ее на балкон или замочить в слабом растворе лимонного сока перед стиркой. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что при этом концентрированные вещества применять нельзя, поскольку они могут испортить ткань. Кроме того, можно использовать и ароматизаторы.

По мнению эксперта, эффективны будут и эфирные масла и специальные антитабачные спреи для одежды. Также можно искусственные ароматизаторы поместить в тканевые мешочки и развесить на вешалках с одеждой. Однако для людей, которые курят или долгое время находятся в замкнутом помещении с курящими людьми, указанные приемы могут быть малоэффективны.