Биолог Глазков рассказал о том, как правильно вести себя при встрече с ежом

Специалист и автор собственного канала в социальных сетях дал несколько советов касательно поведения человека, находящегося рядом с ежом. Его словами поделились «Невские новости»

Глазков напомнил, что эти существа предпочитают жить по одному. Причем бодрствуют они обычно ночью, чтобы найти пропитание. Но если на вашем пути встретился колючий зверек, которого хотелось бы подкормить, то ему ни в коем случае нельзя молоко. Ежи не усваивают лактозу, из-за чего употребление подобных продуктов может привести к гибели животного.

Их предпочтительная еда состоит из лягушек, грызунов, насекомых и слизней. Но человеку необязательно давать ежику исключительно эти лакомства. Вполне сгодятся и кусочки мяса, фарша, размоченный корм для домашних питомцев.