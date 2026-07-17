По его словам, каждые 50 граммов обработанного мяса в день повышают риск колоректального рака примерно на 18 процентов, и он полностью отказался от сосисок, колбас и копченостей. Международное агентство по изучению рака классифицирует обработанное мясо как канцероген первой группы, а анализ, опубликованный в журнале GeroScience в 2025 году, подтверждает рост риска на 13–21 процент.

Любой алкоголь, по мнению биолога, превращается в ацетальдегид, напрямую повреждающий ДНК, а идея о пользе красного вина — миф, поскольку доза ресвератрола в бокале ничтожна. По глобальным данным 2020 года, более 741 тысячи новых случаев рака были связаны с употреблением спиртного. Чебанов также исключил сильно пережаренную крахмалистую пищу — картофель фри и чипсы, — при приготовлении которых образуется акриламид с доказанным мутагенным эффектом, а резкие скачки сахара и инсулина он назвал питательной средой для опухолей. В качестве защиты ученый выделил сон не меньше семи часов, во время которого активируются NK-клетки, физическую активность, снижающую риск рака толстой кишки на четверть и груди на 20 процентов, а также уменьшение токсической нагрузки — отказ от нагрева пищи в пластике, проветривание помещений и ограничение химических ароматизаторов, что снижает общее воспаление, которое годами тлеет перед возникновением опухоли.