Биолог Краснов перечислил способы правильной подкормки высаженных овощей
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Наступил летний сезон, у многих садоводов грядки засажены, а в теплицах уже вообще красота. По словам биолога Михаила Краснова, на данный момент важно позаботиться о подкормке для «питомцев». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он отметил, что для быстро созревающих овощей, вроде редиса, подкормка не является обязательной, однако для долго созревающих необходима трехразовая подкормка. Наиболее эффективной подкормкой является разведенная в воде, поскольку корни растений всасывают ее максимально быстро.
По мнению эксперта, корнеплоды лучше всего подкармливать калием, кабачки и огурцы – азотом, пасленовые – фосфором, а вот капусту лучше всего недокармливать. Кроме того, огурцы стоит поливать раствором сброженной травы и зольной водой, картофель в период цветения подкармливают суперфосфатом, лук при появлении первых листьев кормят нитроаммофоской.