Биолог Краснов перечислил способы правильной подкормки высаженных овощей

Наступил летний сезон, у многих садоводов грядки засажены, а в теплицах уже вообще красота. По словам биолога Михаила Краснова, на данный момент важно позаботиться о подкормке для «питомцев». Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что для быстро созревающих овощей, вроде редиса, подкормка не является обязательной, однако для долго созревающих необходима трехразовая подкормка. Наиболее эффективной подкормкой является разведенная в воде, поскольку корни растений всасывают ее максимально быстро.

По мнению эксперта, корнеплоды лучше всего подкармливать калием, кабачки и огурцы – азотом, пасленовые – фосфором, а вот капусту лучше всего недокармливать. Кроме того, огурцы стоит поливать раствором сброженной травы и зольной водой, картофель в период цветения подкармливают суперфосфатом, лук при появлении первых листьев кормят нитроаммофоской.