Биолог Мануков назвал вредные для кошек продукты

На сегодняшний день в мире насчитывается свыше 600 млн кошек более чем 250 пород. Биолог Юрий Мануков рассказал, как обеспечить комфорт и здоровье питомца. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, не стоит кормить кошку тем, чем питаются хозяева. Прежде всего нельзя давать им кости для игры и мясо с костями, поскольку они могут травмироваться об острые части, а также осколки костей могут повредить их пищеварительную систему, что стать причиной развития перитонита и прочих серьезных проблем.

Эксперт добавил, что также для этих питомцев опасен шоколад, поскольку он содержит токсичный для животных теобромин. Кроме того, кофе и чай могут вызвать повышенное сердцебиение, гиперактивность, рвоту и прочие проблемы.

По его мнению, лук и чеснок могут повредить кроветворную систему питомца и вызвать анемию.