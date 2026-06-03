Биолог Муханов предупредил о нашествии 15-сантиметровых слизней в регионах

Старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Алексей Муханов в беседе с РИА Новости предупредил о старте сезона испанских слизней в Москве, Подмосковье и Нижнем Новгороде.

По его словам, этот инвазивный вид отличается от местных собратьев внушительными размерами — до 12–15 сантиметров — и преимущественно тёмно-коричневой окраской, хотя встречаются и другие цветовые вариации.

Главная опасность испанского слизня, как подчеркнул биолог, заключается в отсутствии естественных врагов на «захваченной» территории. Из-за этого вредитель бесконтрольно размножается и стремительно наращивает численность. Прежде всего, страдают садово-огородные посадки в местах, где слизень уже распространился. При этом эффективных методов борьбы на данный момент не существует — с помощью химических препаратов можно лишь немного снизить популяцию.