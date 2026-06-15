Биолог Слынько назвала самые опасные сорняки на даче и объяснила, как правильно их удалять

Доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько назвала самые опасные сорняки на даче, требующие особого подхода в удалении. Об этом пишет RT . К числу таких растений она отнесла борщевик, пырей, амброзию и еще несколько видов.

По словам Слынько, амброзия — не только агрессивный сорняк, но и мощный аллерген. В особо тяжелых случаях ее пыльца может провоцировать приступы удушья. Одно растение способно давать от 30 до 100 тысяч семян за сезон. Специалистка посоветовала уничтожать молодые всходы до цветения при помощи тяпки или лопаты, а также проводить регулярную прополку и выкапывание корней.

Для борьбы с борщевиком биолог рекомендует комплексный подход: молодые растения выкапывать с корнем, а у взрослых до начала цветения обрезать зонтики, чтобы семена не созрели и не распространились. После этого территорию нужно засеять быстрорастущими многолетними травами, которые создадут густой дерн и начнут подавлять прорастание новых семян.

Слынько также отметила, что пырей и сныть быстро заполняют грядки даже после качественной прополки. Главная ошибка при их удалении — использование лопаты, поскольку каждый разрезанный кусочек корня способен дать начало новому растению. Для извлечения корневищ она посоветовала использовать вилы, аккуратно поддевая и вытягивая их из земли целиком.