Биолог Созыкин пояснил причины необходимости стирки новой одежды перед первой ноской

По словам биолога Александра Созыкина, новую одежду следует постирать, потому что неизвестно, кто ее мерил до покупателя, а также был ли здоров продавец. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что эта процедура удалит микробы и возможные пестициды, которые используются производителями.

По мнению эксперта, на хлопковой одежде могут оставаться в следовых объемах пестициды, которыми обрабатывали кусты хлопка в ходе роста и созревания. Кроме того, покупателю неизвестно, как перемещалась, на каких складах и в каких условиях хранилась одежда, попавшая в их руки, и падала ли она на пол. Также ткани проходят интенсивную промышленную обработку, покраску, когда применяются агрессивные химические вещества, включая формальдегиды.