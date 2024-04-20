Биолог Татаренко перечислила необходимые работы на даче в ближайший месяц

По словам биолога Марины Татаренко, конец этого и начало следующего месяца являются наиболее активным временем для садовода, в этот период цветут весенние луковичные, сад просыпается. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что в данный период нужно аккуратно выполоть корневищные сорняки вокруг всех посадок, неглубоко прорыхлить землю вокруг всех посадок и внести весенние подкормки. Кроме того, следует обработать ягодные кустарники от заболеваний и вредителей.

По мнению эксперта, также можно провести деление и пересадку травянистых многолетников, то есть обрезать на них сухие ветки и побеги. При необходимости можно провести пересадку роз, которые уже должны быть обрезаны.

Она отметила, что кусты сирени также не любят весенней пересадки, однако при наличии необходимости лучше провести ее до распускания почек.