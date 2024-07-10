Биолог Темников определил наиболее эффективное старинное средство от комаров

По словам биолога Андрея Темникова, наиболее эффективным и дедовским средством от комаров являются москитные сетки, установленные на оконные и дверные проемы. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что также в борьбе с насекомыми помогут ультразвуковые отпугиватели, которые издают звуки на высоких частотах, неслышимые для человека, однако отпугивающие насекомых.

По мнению эксперта, можно приобрести фумигаторы. Отдельные фумигаторы убивают комаров, а другие — дезориентируют. Кроме того, можно распылять эфирные масла: так, эти насекомые не выносят ароматов можжевельника, эвкалипта, лемонграсса, иланг-иланга и лаванды.

Он отметил, что в борьбе с комарами поможет высадка отпугивающих насекомых растений: цинтронеллы, базилика или мяты, можно использовать химические средства вроде аэрозолей, которые нужно распылять по всему дому, соблюдая меры предосторожности.