Биолог Трофимова назвала метод сделать постельное белье стерильным за одну стирку

По словам биолога Ольги Трфоимовой, постельное белье лучше стирать при +60 С. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что в подобном режиме погибают практически все микробы. Данную процедуру следует проводить не менее одного раза в неделю для постельного белья, а наволочки стирать вообще дважды в неделю. Если же на ярлыке белья указана допустимая температура +30 С, то необходимо использовать антибактериальные средства.

По мнению эксперта, частое применение антибактериальных стиральных порошков истончает ткань и меняет ее цвет. Наиболее доступным вариантом при стирке постельного белья любого цвета является добавление в лоток с порошком малого объема пищевой соды, которая поможет сделать его почти стерильным. Также во избежание вероятности размножения патогенов не следует ложиться в постель с мокрыми волосами или застилать кровать сразу после пробуждения.