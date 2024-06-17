Биолог Троицкая назвала правила использования минеральных удобрений на садовых участках

Лето является временем, когда садоводы и огородники активно работают на своих участках. Биолог Юлия Троицкая перечислила правила выбора удобрений для получения богатого урожая. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, аммиачной селитрой можно убить, как и любым самым хорошим удобрением при условии передозировки.

Эксперт отметила, что оптимальным решением могут стать сухие удобрения. Однако в любом случае важно не перестараться в стремлении вырастить богатый урожай. Однако в осенний сезон такие удобрения могут нанести вред.

По ее мнению, надо учитывать разницу между физиологически кислыми удобрениями и физиологически щелочными удобрениями. В Московской области в основном почва кисловатая, поэтому ничего страшного в использовании удобрений нет.