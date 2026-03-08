Биопаспорт для защитника: бойцов СВО обяжут сдавать генетический материал

В России вводится обязательная государственная геномная регистрация для тех, кто стоит на страже безопасности страны. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, и документ уже официально опубликован. Теперь военнослужащие, сотрудники МВД и все, кто участвует в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях, попадают в особый генетический реестр.

В первую очередь изменения касаются участников специальной военной операции — независимо от того, служат они по контракту, были мобилизованы или ушли на фронт добровольцами. Также процедуру должны будут пройти гражданские специалисты и служащие, которые обеспечивают проведение СВО в зоне боевых действий. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный портал правовой информации, цель нововведения предельно прагматична: идентификация личности в ситуациях, когда традиционные методы опознания бессильны.

По сути, речь идет о создании базы данных, которая позволит с молекулярной точностью устанавливать личность человека в экстренных случаях. Это особенно актуально в условиях боевых действий и чрезвычайных ситуаций, когда визуальное опознание невозможно или затруднено.

Впрочем, у закона есть и гуманный механизм обратной связи. Документ предусматривает, что после увольнения со службы человек может написать заявление, и его геномная информация будет уничтожена. Детали процедуры — как именно будут брать биоматериалы, где их хранить и как использовать — позже пропишет правительство.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. К этому времени предстоит создать инфраструктуру для масштабного сбора образцов, ведь под действие новых правил попадают тысячи людей. Власти рассчитывают, что мера упорядочит систему учета и повысит эффективность работы по идентификации личности в самых сложных обстоятельствах.

