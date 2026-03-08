С передовой в Кремль: Путину передали духовный подарок из зоны СВО

В преддверии Международного женского дня Владимир Путин встретился с женщинами, чья деятельность связана с поддержкой специальной военной операции. Встреча прошла в неформальной обстановке, но запомнилась не только поздравлениями, но и необычными подарками, которые получил глава государства. Подробности сообщают «Вести» .

Одним из самых символичных презентов стала икона, побывавшая на передовой.

«Икону подарили, которая облетела всю линию фронта», — рассказала участница.

По ее словам, российский лидер с улыбкой принял подарок, оценив его глубокий смысл. Для женщин, многие из которых сами связаны с военной службой или помощью бойцам, этот образ стал символом веры и защиты, пронесенным через всю линию боевого соприкосновения.

Но не только православная святыня привлекла внимание собравшихся. Креативом отличился и кинематограф. Кинорежиссер, снимающий фильмы об участниках специальной военной операции, преподнес Путину хлопушку. Главная особенность аксессуара в том, что на его поверхности оставили свои подписи все участницы мероприятия. Таким образом, обычный профессиональный инструмент превратился в памятный артефакт встречи, объединивший женщин разных профессий вокруг общего дела.

