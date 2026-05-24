«Бирочек для записи нет, в очередь не ставят»: пермячки не могут попасть на УЗИ по полису

Жительницы Дзержинского района Перми пожаловались в редакцию Properm.ru , что не могут записаться на ультразвуковое исследование, в том числе на УЗИ молочных желез. По словам одной из читательниц, показания и рекомендации врача на руках имеются, однако в регистратуре разводят руками: бирочек нет, и даже в лист ожидания не записывают.

На условиях анонимности врач женской консультации № 1 в микрорайоне Парковый подтвердила, что бирочек действительно нет, их поступление не предвидится, а в очередь пациенток не ставят. В Министерстве здравоохранения Пермского края эту информацию не подтвердили и не опровергли.

«При осмотре в ЖК пациенткам могут быть проведены различные инструментальные методы диагностики, такие как маммография, УЗИ, сдача анализов и т. д. Показания к проведению того или иного вида исследования определяет лечащий врач, а не пациент. От жительниц Дзержинского района в мае 2026 года жалоб на невозможность записи на УЗИ в Городскую клиническую поликлинику № 4 не поступало. Ближайшая доступная запись на УЗИ в ЖК № 1 (ул. Желябова, 10) на сегодняшний день — 05.06.2026», — сообщили в Минздраве края.

Сами пациентки при этом утверждают, что перебои с записью на УЗИ и другие процедуры происходят довольно часто, и им регулярно приходится обращаться в платные клиники.